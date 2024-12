Jeżeli mamy taki super wzrost gospodarczy od ponad 30 lat to powinno być super dobrze. Jak minister mówi, że 50% młodych ludzi nie stać na mieszkanie to chyba oznacza, że coś poszło nie tak. Czyli system zawiódł. Jeżeli system tylko robił dopłaty od dawna to oznacza, że to nie jest dobra droga aby pomóc ludziom. Dlaczego nie porozmawiamy o opcji budowy mieszkań z dojściem do własności sprzedawanych przez rząd z minimalną marżą? Pokaż całość