To, że projekt GMS-R nie został ukończony to jedno ale największy problem jest taki, że w szeregach PKP PLK nie ma NIKOGO kto by GSM-R serwisował nawet w wersji podstawowej. Oni nawet sami nie serwisują aktualnych radiotelefonów, tylko robią to podwykonawcy.

Ile tam szmalu jest marnowanych co roku to głowa mała.