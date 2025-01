Nie pamiętam już o którą polską internetową TV chodziło, ale i u nas tak było, komuś wyłączono konto na którym było równowartość ok 100+ tys i cześć, musieli się później przepychać parę miesięcy o te kasę, nie wspominając o tym że mieli widzów zza granicy i ci słali paypalem, tak więc przyszłe wpływy uwalono im skutecznie.

Ale to dla naszego dobra było... :))) Tak samo jak blokowano konta ludziom w Kanadzie, co Pokaż całość