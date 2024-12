''Zadania CBA zostaną rozdzielone między policję, Krajową Administrację Skarbową oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego'' Rozumiecie, że teraz nie będzie już żadnych mechanizmów, by w jakikolwiek sposób ukarać tych wariatów za korupcję? To koniec. To zaczyna być przerażające – łapówkarstwo wzrośnie o 1000%, bo niby kto, policja, miałaby się zajmować politykami? Masakra, ludzie, masakr