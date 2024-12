Boże co to byłą za nędza. Pamiętam wakacje i zawsze leciały jakieś obyczajowe badziewia jak: "Szaleństwo Majki Skowron", "Dziewczyna i chłopak", "Siedem stron świata", "Gazda z Diabelnej", "Znak Orła", "Gruby", "Karino", "Rodzina Leśniewskich".

Przy nich "Siedem życzeń", "Pan Samochodzik" to były dzieła sztuki.

A i był jeszcze taki rumuński czy byłgarski syf "Marynarz Żar" - to dopiero było komunistyczne g---o.