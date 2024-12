Zastanawiam się co myśleli Ci prokuratorzy, że Ziobro będzie wiecznie Generalnym, że nie zmieni się władza? Gdyby działali uczciwie to co zesłanoby ich na drugi koniec Polski i tyle, a tak mogą dyscyplinarnie wylecieć z roboty i mieć zarzuty karne, a jako osoby karane, nie będą mogły wykonywać zawodów prawniczych.