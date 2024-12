Elegancko. Mówię to z przekorem, ale niech ludzie ponoszą konsekwencje tego co wybierają. Większość tych Warszawiaków którzy się tam gotują na tych blokadach, pewnie głosowało na KO, a teraz zagłosują na tęczowego Rafałka, który jawnie wspiera te organizacje. Znając życie, jednak będzie na tyle tempa, że nie będą w stanie połączyć kropek, by dostrzec to, że to jest właśnie efekt ich złych wyborów.