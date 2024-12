Świetny pomysł na obliczenie szans na powstanie życia i super wynik. Ja osobiście uważam, że nawet gdyby ten wynik był dużo wyższy to i tak nigdy nie spotkamy żadnej formy życia pozaziemskiego, wg mnie każda cywilizacja techniczna doprowadza do zniszczenia swojego środowiska naturalnego zanim osiągnie zdolność do podróży międzygwiezdnych a poza tym uważam też że podróże międzygwiezdne w naszych ziemskich ciałach są niemożliwe.