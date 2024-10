Akcja z bratem. Zakochał sie matoł z kobitka po rozwodzie z bombelkiem. Kobitka wycieła mu wszystkich znajomych i wszelkie zagrożenia ich pożycia. Koniec końców... wydymała go na 140 tys dała noge do Kanady , tam chajtneła sie z gościem , rozwiodła z nim. Teraz żyje w UK. A dziecko? No cóż wróciło do taty. Okazało sie że to normalny gość. W dzisiejszym świecie kobitę traktuj jak samochód. Sprawdź historie. To ułatwia życie Pokaż całość