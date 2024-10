Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie dlaczego lokalski nie pracują w branży turystycznej.

Wymienię parę powód które znam z środowiska podtatrza



- Zarobki nie są atrakcyjne - pensja minimalna i brak umowy to standard. Zarobki robią się atrakcyjne jak masz zrobione 300 godzin w miesiącu.

- Dojazd w sezonie do zakopanego potrafi zająć nawet 3 godziny. Komunikacja leży i kwiczy. Z niektórych podhalańskich wsi da się wydostać 3 razy w ciągu dnia. Tak - jadą dokładnie 3 busy w stronę miasta.

- Korki korki i jeszcze raz korki - to jak wyżej Pokaż całość