Odcisk palca był albo go nie było. Nagranie z kamer monitoringu ukazuje sprawcę bądź też nie. A zeznanie? Uwierzymy czy nie uwierzymy?

Pomijając fakt, że można podłożyć dowód z odciskiem palca, a nagranie z kamery zmanipulować. Może to będzie szokiem dla niektórych, ale sądy sobie doskonale zdają sprawę z tego, że nie wszyscy świadkowie zeznają prawdę. I sądy dokonują oceny wiarygodności zeznań m.in. porównując treść zeznań z innymi dowodami. Przesłuchuje się świadków po kilka razy i porównuje treść zeznań - szukając luk i sprzeczności. Dopytuje się o szczegóły, które świadek powinien wiedzieć. Sprawdza się, czy miejsce i czas zdarzeń odpowiada treści zeznań. Itp. itd. W sprawach takich jak oskarżenia o g---t praktycznie zawsze powołuje się biegłych psychologów m.in. do oceny skłonności pokrzywdzonego do konfabulacji, podatności na sugestie.Oczywiście konfrontuje się też zeznania pokrzywdzonego z wyjaśnieniami oskarżonego i ocenia, mówiąc kolokwialnie, która wersja trzyma się kupy.No i oczywiście w razie wątpliwości co do wiarygodności zeznań pokrzywdzonego zasada domniemania niewinności nakazuje oskarżonego uniewinnić.