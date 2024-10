Prywatna firma - niech robią co chcą.



Ja (i inni) z poprzedniej pracy odeszliśmy wprost informujac, że to przez agendę.



Jednego dnia przyszedł mail, że firma będzie różnorodna i ustalają cel 33% stanowisk kierowniczych to będą kobiety a cel będzie zrealizowany w 3 lata.

Jako, że liczba awansów w roku jest ograniczona to wyliczyliśmy szybko, że przez kolejne 3 lata będzie trzeba zatrudniach i promować wyłącznie kobiety. Pokaż całość