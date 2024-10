Gdybyśmy mieli rząd reprezentujący polską rację stanu, to szkopom należałoby się odwdzięczyć dokładnie tym samym - jednostronnie przywrócić szlabany na granicach i trzepać każdego z obcym obywatelstwem - od góry do dołu. Chcą się bawić w powrót granic? OK. Niestety, polskojęzyczne państwo jest silne tylko wobec słabych, dlatego dajemy sobą pomiatać jak ścierami. A potem ktoś mi mówi, że mam się o ten kraj bić na wojnie. Dobre sobie. O co mam Pokaż całość