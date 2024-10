rozumiem podatek, jeśli trafi do gminy, która ma koszty przez właścicieli psów, psie g---o wyrzucamy do kosza, który trzeba opróżnić, chodniki są zasrane, trzeba je umyć (regularnie myją centrum...) siki wyżerają/odbarwiają płyty, elewacje, trzeba też je umyć co jakiś czas.