Rząd porzuca pomysł obiecywanego podnoszenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Premier obiecał dwukrotną podwyżkę kwoty wolnej od podatku, co oznaczałoby radykalną obniżkę podatku PIT. Pomysł nie zostanie jednak zrealizowany, gdyż nie ma na to pieniędzy.