Jestem za zlikwidowanie wszystkich przejść dla pieszych a przerobić je na przejścia sugerowane. Zostawić tylko te na skrzyżowaniach, które posiadają sygnalizację świetlną.

To co się dzieje na przejsciach to wolna amerykanka w przepisach i w pustych łbach ludzi.

Jestem kierowcą a także pieszym.