Warto sprostować parę rzeczy.



Legalny rower elektryczny:

-zasilanie do 48V

-moc silnika do 250W

-silnik działa jako wspomaganie pedałowania do 25km/h i powyżej tej prędkości nie działa, ponadto nie pedałujesz -> silnik nie działa (istotne, możesz tym rowerem jechać szybciej no bo z górki spokojnie osiągniesz 40-60km/h) Pokaż całość