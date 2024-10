Grzybiarze stan umysłu i wcielenie paranoików. A wiem to bo sam zbieram grzyby i gardze takimi praktykami w rozmowach z tymi ludzmi.



Gdzie zebrałeś tą tone podgrzybków? W wielkopolsce. A dokładnie. Dokładniej nie powiem.



Przecież to oczywiste że jak ktoś powie miejscowość co oznacza obaszr jakich 100km2 terenu gdzie cos w lesie rosnie, to absolutnie wszystkim od razu pojawia sie automatycznie pinezka w google maps z miejscem zbierania grzybów.i dokładna lokalizacją prawdziwków.