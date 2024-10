Jestem rehabilitantem jeżdżę po różnych dps-ach. To znalezisko to ściema miesięczny pobyt w dps-ie kosztuje 4000 do nawet 13 000 zł miejsca zawsze zapełnione, a ośrodki są bardzo dobrze doposażone a właściciele mimo że mówią że się nie opłaca to prowadzą biznes od wielu lat, jednocześnie mają takie auta że ja zwykły pracownik służby zdrowia musiałbym na takie auto zbierać latami