Tak, bo znaczna większość Polaków nie ma zdolności kredytowej, wynika to między innymi z wysokich stóp %, jak spading oprocentowanie kredytów, około 25-26r to znowu będzie boom, a wy się wtedy połapiecie że ten spadek cen mieszkań to nie była okazja dla was tylko dla inwestorów, którzy już przebierają nużkami aby kupić mieszkanie 10-20% taniej, właściwa grupa docelowa i tak z tego nie skorzysta