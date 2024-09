Jakby co ostrzegam wszystkich, że portal Bezprawnik prawdopodobnie w mojej opinii dostał w łapę od deweloperuchów, bo zaczęli strasznie naganiać i snuć narrację prokurnikową, ostrzeżcie innych, bo trzeba walczyć z propagandą prokurnikową.



Piszą krzykliwe nagłówki, że niby ceny dalej rosną mimo braku bk0 i naganiają, że lepiej nie czekać. No, ale zapomnieli napisać, że ceny rosną tylko dlatego, że najnowsze, świeże oferty są wystawiane po odklejonych cenach i dlatego sobie powiszą.



To Pokaż całość