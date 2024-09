Ryle to najgorszy sort ludzi - głośni, tępi, roszczeniowi i bezczelni. Mam kilku znajomych / członków rodziny pracujących pod ziemią i co jeden to gorszy. Wszyscy na wszystkim się znajdą, każdy ryl to złota rączka, ale jak przyjdzie co do czego, to okazuje się, że jedyne co potrafią zrobić, to popsuć / zrobić byle jak i głośno drzeć japę, że jest ok. Każdy narzeka jaka to ciężka robota, ale zaraz potem zaczyna Pokaż całość