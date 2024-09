To jest ciekawa historia ale można podejrzewać, że pewni o swoją własną przyszłość Politycy zupełnie nie zauważają, że prowadzenie siłowej kampanii "ekologicznej" prowadzi do zapaści gospodarczej i społecznej w Europie. Każda dziedzina, w którą uderzają "Zieloni" wiąże się z bytem ekonomicznym milionów ludzi. I to nie na szczeblu wielkich firm, a zwykłego etatu! Utrzymania rodziny. Hasła "Walki o klimat" oznaczają niszczenie fundamentów egzystencji zwykłych ludzi!! Komu to wiec ma służyć, jeżeli nie Pokaż całość