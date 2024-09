Czyli osoby zarządzające nie zapewniły sprzętu wymaganego do ratowania życia, nie zabezpieczyły transportu do placówek wyższej referencyjności? Ciekawe czy pozew będzie na placówkę czy jednak znajdzie się Kozioł ofiarny i sprawę dostanie jakiś lekarz?

Ciekawe, że jak błąd lekarza kosztuje kogoś życie to nagle we wszystkich mediach jest nazwisko i status majątkowy, a jak życie straci ktoś przez błąd urzędników/dyrekcji/pielęgniarkę to cisza. Żadnych nazwisk, żadnego wskazywania palcami.