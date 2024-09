To jeszcze pytanie bonus - czy cena mojego mieszkania jest uwzględniona w cenach ofertowych? Jeżeli tak, to jaka, skoro ja mogłem usłyszeć zupełnie inną cenę ofertową niż klient chcący kupić to samo mieszkanie 5min przede mną. Tyle że on przyjechał Mercedesem a ja Dacią, więc sprzedawca mógł go potraktować innym cennikiem niż mnie :)