To jest nie sprawdzian dla euroosłów. To sprawdzian dla Tuska i jego rządu, i każdego kolejnego, i tak PIS z----ł tu nie ma co komentować. Po takiej zapowiedzi, to już powinien się beton mieszać pod fundamenty 5 kolejnych elektrowni atomowych i w trybie przyspieszonym w miesiąc powinny być wskazane nowe lokalizacje i zrobiony pełen pakiet dokumentów - da się tylko Ci co tam pracują dostają za godziny a nie od dokumentu.



Nie Pokaż całość