Podstawą funkcjonowania UE miał być swobodny przepływ ludzi, towarów i usług. Ale już sobie znaleźli sposób na tanich polskich kierowców tirów przejeżdżających przez Francję, więc i znajdą na produkcję baterii. A co, myśleliście że ta swoboda przepływu to miała być po to, abyśmy to my na tym korzystali?