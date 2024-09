Akurat byłem dziś na wywiadówce i faktycznie było bardzo gorąco - mimo że to już niby po południu było.

I oczywiście "nie ma się co pieścić" - da się tam siedzieć.

Ale uczyć to już nie bardzo - to faktycznie nie są warunki do pracy umysłowej, zwłaszcza przez 7 godzin.



Wbrew pozorom fizyczna robota w takiej temperaturze jest do zrobienia, ale już nie umysłowa.