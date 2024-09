W innych państwach po prostu nie ma tyle zagranicznych produktów. Co więcej są półki z lokalnymi OZNACZONYMi produktami. A np. w takiej Grecji są flagi obok cen.

Rządzili nami rzekomo Patrioci przez 8 lat i co? A no g---o zrobili. W Polskiej Polityce trzeba resetu by Polska dogoniła gospodarczo zachód Europy…