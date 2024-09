"Fabryka znajdowała się w złej sytuacji finansowej, co było skutkiem wieloletnich zaniedbań i braku niezbędnych inwestycji" ...o co ten kwik. Chcecie dopłacać z budżetu do wujowo zarządzanych interesów??? Właśnie na wykopie czytałem komentarze oburzonych na dopłaty do węgla dla nierentownych kopalń ...chyba że chcemy powrotu komunizmu , to w taki wypadku dopłacajmy