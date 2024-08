Witajcie w Polsce. Tajemnicą poliszynela jest to, że działa to tak w wielu samorządach. Fikcyjne kierownicze etaty dla "znajomych królika". W większych miastach lokalne grupy trzymające władze mają barwy ogólnopolskich partii politycznych i to one babrają się w tym procederze. W mniejszych jest to zupełnie zbędne, bo układ jest samowystarczalny i jedynie w trudnych przypadkach kooperuje z sąsiednimi samorządami.