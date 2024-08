Niech dopłacają, niech budują jak najwięcej. W dobie kryzysu demograficznego to wyrok na właścicieli nieruchomości przesunięty w czasie. Im więcej nabudują w okresie prosperity tym bardziej pupa będzie później bolała. Sama cena nieruchomości to jedno niestety drugie to wysokie stopy procentowe i konieczność dużego wkładu własnego, co skutecznie odcina od zakupu jakąkolwiek przeciętną rodzinę. Puszczą dopłaty, więcej kredytu = jeszcze wyższa inflacja.