Katowice to gruba patola prawdziwych złodzieji mozna tam poznac po tym ze chodzą w beretkach męskich, nie wiem jak te czapki się nazywają, idzie taki za toba by cie okrasc a jak sie skapniesz to wystawia kadzidło że niby chce ci sprzedać za dowolną kwotę :) ogolnie w dużych miastach trza mieć potrójny orient, a ci to pewnie nie mieli na piffko ino.