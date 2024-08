uwielbiam te szumnie ogłaszane spadki. Spadki to są na mieszkaniach wystawionych za 1.3 mln które rok temu kosztowały 500 tysiecy. Wystarczy posortować ogloszenia od najtanszych 60m2 w takim krk i przesledzić jak jego cena stoi w miejscu. Te najtansze(realne do kupienia dla szaraka) nie tanieją. Tylko te zawyżone maja hiper upusty 5/6% zeby sie bydlo cieszylo ze z 1.3 mln cena spadla do 1.23 mln