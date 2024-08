Ciekawe, jaki to ma związek z tym wczorajszym wszczęciem śledztwa w sprawie porwania. Pewnie ktoś się przestraszył i kazał jej spadać.

Ale prawdy być może się nie dowiemy. Rodzina już zaczyna prosić o niezadawanie pytań. Jak trzeba szukać, to wszystkie szczegóły opowiedzą, jak się znajdzie, to nawet zdania komentarza co robiła.