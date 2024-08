Już nie raz to pisałem nikt nie został ukarany, sprawa zamieciona pod dywan. Od tamtego czasu pos robol antypolskie rzeczy jak wysyłanie naszych sadzo ek malin i naszych specjalistów aby na Ukrainie uczyli jak się nimi zajmować. Dodatkowo bokser co o tym mówił jako kolejny stał się ofiarą seryjnego samobójcy.

Ale xo by nie było. Dla pelo nie był to dobry moment aby atakować pisowców. Należy się zastanowić dlaczego pelo nic z tym nie zrobiło, czyżby korzystali z tych samych uciech, które w Polsce są nielegalne i zostali nagrani zrobiono im zdjęcia do szantarzu. Do tej pory pelo wykorzystywało wszystko nawet ostatnio te uczelnie z lewymi dyplomami. Tak to grzali aż się okazało, że ludzie z ich list wyborczych mają dyplomy z tej uczelni i już cisza w temacie. Tammjest bardzo dużo osób umorzonych.



Dodatkowo, możliwa ciekawostka do przeanalizowania :



