Ceny są utrzymywane, ponieważ każdy Janusz myśli, że nieruchomości to najlepsze aktywo i lokata kapitału. Polacy nawet nie liczą ROI, ale mają ołtarzyki z miniaturami osiedli z wielkiej płyty i deweloperki, do których się modlą.



Ich największa mądrość ludowa, którą powtarzają zawsze ze szwagrem przy wódce to to, że nieruchomości mogą tylko drożeć, więc jak zarobią jakąś gotówkę na tej swojej budzie z lodami, czy firmie w pcimiu dolnym, produkującej słomki to natychmiast lokują to w nieruchy.



Na procentowy zwrot z najmu nie patrzą, że jest już gorszy od lokaty w banku i obligacji. Kosztów kredytu nie wliczają. Dla niego jak kupił mieszkanie za 300 k w kredo, wystawił za 500, a kasy do banku odda łącznie 600 tysięcy to jest 200 k do przodu, to taka matematyka inwestorów betonowych. Kosztów remontów też nie wliczają, kosztów spółdzielczych, kosztów napraw, kosztów pośredników.



Tego, Pokaż całość