Wam chamy się już doszczętnie do łba rzuciło. Czyj jest ten folwark, wasz czy panów? Kto tu ma obowiązki, a kto ma przywileje? Wracać na kupę gnoju, uśmiechać się i płacić podatki. Jeszcze niechby tak było, że pan by się musiał chamowi tłumaczyć, swojemu parobowi, przecież to niegodne to i nie po bożemu.