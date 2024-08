Się nie zajmują aferą bo jeszcze głośniej niż rząd krzyczeli,żeby kupować i się szczepić.

A ludzie jakoś nie specjalnie chcieli.

Ja bym wolał,żeby było więcej RiGCzu i zastosowanie modelu szwedzkiego,ale cóż,doceniam,że chociaż rozdali bo przypominam,że wyrobów medycznych wyrzucić na śmietnik nie można,trzeba je zutylizować,a to kosztuje niemało.To ta odrobina RiGCzu,którą doceniam.Poza tym jak ktoś to to chciał to zapewne dobrze o nas myśli skoro przekazaliśmy.