Ulga mocno uznaniowa. Właściwie to takich ulg nigdy nie powinno być.

Mamy prosty sposób, by ograniczyć b2b i jest to redukcja kosztów umowy o pracę oraz znaczne zwiększenie drugiego progu podatkowego.

Ustalony gdzieś początkiem lat 90.

Wtedy to był majątek, a teraz 120 tysięcy rocznie to trochę powyżej średniej.

Zaraz zarabiając kilka stówek powyżej minimalnej będziemy już bogaczami w drugim progu.



Myślę, że co najmniej od miliona powinno się myśleć o drugim Pokaż całość