Teraz to kochane ministerstwo możesz mnie pocalować ...gdzie raki zimują, rozbroiliscie nas, jak już ktoś stara się o broń to na glowie musi stawać, jak były pikniki strzeleckie to strzał z AK 20 zł ... teraz to sobie panowie sami strzelajcie, macie tysiące emerytow w wieku 40 lat ...ich zapraszajcie.