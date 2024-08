-13% na BTC to nie kryzys. Kryzys będzie jak BTC będzie rosło, bo to jeden z nielicznych niekontrolowanych przez nikogo zasobów (mało kto kupuje fizyczne złoto DO RĘKI. Zresztą złoto też zaliczyło lekki spadek).



To wygląda jakby ktoś włączył odkurzacz i zaczął wysysać kapitał z rynków w jakimś celu.