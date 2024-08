dobry plan, wprowadzić podatki, wykończyć przemysł/firmy/wytwórstwo i niech zapotrzebowanie na to wszystko ogarniają hindusi i chińczycy... jak włodarze UE tak chcą ratować planetę to można by pomyśleć o nuklearnym wypaleniu półwyspu indyjskiego, co byłoby okropne i niehumanitarne ale miałoby większy sens w walce z zatruwaniem planety ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )