Taki offtop, ciekawe skąd się bierze te kilka schodków wewnątrz mieszkania w niektórych starych kamienicach? Przecież to nie ma żadnego sensu, bo piętro niżej czy piwnica raczej mają płaski sufit a w tamtych latach nie było zbyt wiele instalacji aby potrzebna była podłoga techniczna by je ukryć. Same schodki to wyłącznie uciążliwość, więc jako zabieg stylistyczny również są chybionym pomysłem.