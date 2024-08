Jedni nakradli i narobili syfu w kampanii, a inni mają za to zapłacić ze swoich prywatnych pieniędzy. Dlaczego ja mam za to płacić?!

Poczujesz się typie jak każdy pracujący Polak który #!$%@? na was złodzieje i wasz elektorat.BTW każdy w PiS to śmieć, nie wierzę, że można mieć RiGCz i być w tej partii. Każdy porządny jeżeli tam był to dawno uciekł.