A tak, kiedyś zgłosiłem dzbana to stał sobie na miejscu dla niepełnosprawnych. I te bezużyteczne gamonie mnie też wezwały na świadka, i jeszcze mieli ból dupy że śmiałem śmieć się licytować o godzinę kiedy mam czas, przecież WŁADZA wzywa.



Na miejscu powiedzieli że jeśli on się przyzna to dostanie mandat. A jak nie? To nie, bo nas nie było na miejscu.