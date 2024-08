W wielu sportach to raczej mężczyźni mają przewagę nad kobietami ze względu na warunki fizyczne ale #!$%@?, to jest boks gdzie technika i siła ciosu grają ogromną rolę. Ten kto jest odpowiedzialny za dopuszczenie tego chłopa do walki z kobietami, które na olimpiadzie chcą spełniać swoje cele w SWOICH kategoriach powinien dostać dożywotni zakaz organizacji jakichkolwiek eventów z tymże sportem związanych. Kto następny? Tyson Fury vs Joanna Jędrzejczyk na zasadach bokserskich?