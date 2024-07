"Moi Drodzy czuje się dobrze! Na policję nie chodzę, niemniej jednak nie powinno się tak traktować ludzi ! Dobranoc"

Nie pójdzie bo będzie konfrontacja, która przegra. Swoją droga "na policję nie chodzę" to tekst pato 15 latków.

Ale za to policja do niej chodzi, bo: Akt oskarżenia skierowano do sądu pod koniec kwietnia. Utrzymano w nim zarzut oszustwa, za co grozi osiem lat więzienia. W sprawie oskarżono również notariusza, który stanie przed Pokaż całość