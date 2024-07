A kto ma to niby oglądać jak tępe lewactwo ma TVN co już im skutecznie mózgi wyprało, i ich trzyma za jajca?



Konserwatyści co nie mieli wielkiego wyboru, oglądali pisowską reżimową.



Teraz jak republika jest w dvbt to się nagle okaże jak wielka jest siła nowej reżimowejPO i tvn a jaka prawicowych republika i w Polsce