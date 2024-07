1. Stopy powinny być lekko powyżej inflacji co ma na celu ją zdusić. Oficjalna inflacja w Rosji to 9%. Jak wygląda to naprawdę?

2. Wysokie stopy procentowe oznaczają w cholerę drogie kredyty. Jakiekolwiek inwestycje są dla sektora prywatnego obecnie nieopłacalne.



Oni obrali kurs na katastrofę.